Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanmışlardı: Tutuklandılar!

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; çok miktarda dolar ve avro ile dizüstü bilgisayarlar ve dergiler ele geçirildi.

Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanmışlardı: Tutuklandılar!
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AA
Yayınlanma: 15.02.2025 - 15:31

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyelerinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkışını organize ettiği belirlenen ve "Emanetçi" olarak adlandırılan örgüt üyesi zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok miktarda dolar ve avro ile dizüstü bilgisayarlar ve dergiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #Denizli #fetö #Operasyon #tutuklandı

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