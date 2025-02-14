Kocaeli Valiliği duyurdu: Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı!

Kocaeli'nde FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.T. yakalandı.

Kocaeli Valiliği duyurdu: Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 10:29

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör suçlarından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler bu kapsamda FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T.'yi, Körfez ilçesinde operasyonla yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #fetö #firari #hükümlü #kocaeli

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