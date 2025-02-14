Kocaeli Valiliği duyurdu: Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı!
Kocaeli'nde FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.T. yakalandı.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör suçlarından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler bu kapsamda FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T.'yi, Körfez ilçesinde operasyonla yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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