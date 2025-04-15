Denizli’de genç çiftlere 50 bin TL’lik evlilik desteği

Yayınlanma: 15.04.2025 - 16:37

Güncelleme: 15.04.2025 - 16:37

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci oturumunda genç çiftlere yönelik önemli bir projeyi müjdeledi. Bülent Nuri Çavuşoğlu Başkanlığında toplanan Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, evlilik hazırlığında olan ancak ekonomik zorluklar nedeniyle bu süreci erteleyen ve Denizli merkez dışındaki 17 ilçede yaşayan çiftlere destek konusunu görüştü. Gençlere can suyu olacak karar Meclis’ten oy birliği ile geçti. Öte yandan önümüzdeki günlerde başvuru takviminin duyurulacağı açıklandı.

Destekten ilçe merkez mahallelerin dışında kırsalda ikamet eden, 18-35 yaş aralığında ve ilk evlilikleri olan çiftler yararlanabilecek.