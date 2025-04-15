Denizli’de genç çiftlere 50 bin TL’lik evlilik desteği

Kırsalda ikamet eden ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan genç çiftler için önemli bir destek programı hayata geçiyor. “Evlilik Desteği” uygulamasıyla, Denizli’nin kırsal ilçelerinde yaşayan ve başvuru şartlarını sağlayan çiftlere 50 bin TL’ye kadar maddi destek sağlanacak.

Denizli’de genç çiftlere 50 bin TL’lik evlilik desteği
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İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 15.04.2025 - 16:37

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci oturumunda genç çiftlere yönelik önemli bir projeyi müjdeledi. Bülent Nuri Çavuşoğlu Başkanlığında toplanan Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, evlilik hazırlığında olan ancak ekonomik zorluklar nedeniyle bu süreci erteleyen ve Denizli merkez dışındaki 17 ilçede yaşayan çiftlere destek konusunu görüştü. Gençlere can suyu olacak karar Meclis’ten oy birliği ile geçti. Öte yandan önümüzdeki günlerde başvuru takviminin duyurulacağı açıklandı.  

Destekten ilçe merkez mahallelerin dışında kırsalda ikamet eden, 18-35 yaş aralığında ve ilk evlilikleri olan çiftler yararlanabilecek.


Etiketler: #Denizli #evlilik #bülent nuri çavuşoğlu
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