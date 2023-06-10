Denizli'de ilginç olay: Kadın kılığında dolaşması üzerine ihbarla gözaltına alındı

Denizli’de şüphe üzerine ihbar edilen bir kişinin kadın kılığına giren erkek olduğu ortaya çıktı. Şüpheli şahıs gözalına alındı.

İHA
Yayınlanma: 10.06.2023 - 10:41
Denizli'de ilginç olay: Kadın kılığında dolaşması üzerine ihbarla gözaltına alındı
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Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, söylediklerine tepki vermeyen kişinin erkek olduğunu anlayınca yüzünü göstermesini istedi.

Şahsın içi doldurulmuş sütyen taktığı ve makyaj yaptığı ortaya çıktı. Ardından üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli, gözaltına alınarak ifadesi için karakola götürüldü.

İhbar edenler, daha önce de gördüklerini belirttikleri şahısla ilgili "hırsızlık yapmak istediği" iddiasında bulundu.


LGBT Denizli gözaltı

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