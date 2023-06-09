ODTÜ’de Onur Yürüyüşü başlamadan polis müdahalesiyle karşılaştı: Çok sayıda öğrenciye gözaltı

ODTÜ’de yapılmak istenen 11. ODTÜ Onur Yürüyüşü öncesi öğrenciler, kampüse sokulan polis güçleri tarafından sert müdahale ile gözaltına alınmaya başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2023 - 16:58
ODTÜ’de Onur Yürüyüşü başlamadan polis müdahalesiyle karşılaştı: Çok sayıda öğrenciye gözaltı
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ODTÜ’de yapılması planlanan 11. ODTÜ Onur Yürüyüşü öncesi, ODTÜ Rektörlüğü eyleme izin vermediğini duyurarak öğrencileri tehdit etmişti.

Rektörlüğün tarafından yapılan duyuruda “Belli bir grubun, üniversitemiz kampüsünü kendilerinin ülkemizdeki izinsiz yürüyüş merkezi olarak lanse etmeye çalıştığı farklı paylaşımlarından anlaşılmaktadır” denilmişti. Duyuruda, "üniversite yerleşkesinde yürüyüş yapmanın kanuna aykırı olduğu" iddia edildi.

Bu açıklamanın ardından, yürüyüş öncesi okula çok sayıda polis gücünün sokulmasına izin verildi. 

Polis, yürüyüş başlamadan kampüste çeşitli noktalarda toplanan öğrencileri yaka paça gözaltına almaya başladı.

 

 


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