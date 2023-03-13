Denizli'de kadın cinayeti: İki çocuk annesi eşini öldürüp, intihar girişimde bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Hıdır Tutal, tartıştığı eşi Arzu Tutal'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra kendisini de başından vurarak intihar girişiminde bulundu. Hıdır Tutal, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 07:55
Denizli'de kadın cinayeti: İki çocuk annesi eşini öldürüp, intihar girişimde bulundu
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İncilipınar Mahallesi 1197 sokakta , önceki gün saat 19.00 sıralarında; servis şoförü olan Hıdır Tutal (60) ile eşi Arzu Tutal (48) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Hıdır Tutal, 2 çocuk annesi eşi Arzu Tutal'ı başından ve göğsünden tabancayla vurdu, ardından aynı tabancayla kendisini başından vurarak intihar girişiminde bulundu.

KADIN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi, itfaiye ekibinin kapıyı kırmasının ardından girdiği evde Arzu Tutal'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı olan Hıdır Tutal, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Arzu Tutal'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hıdır Tutal'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


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