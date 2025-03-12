Denizli’de kan donduran cinayet: Babasını taşla öldürdü, hastaneye gidip itiraf etti!
Denizli'nin Çal ilçesinde, tartıştığı babasını başına taşla vurarak öldüren Efrahim G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayetin ardından hastaneye giderek suçunu itiraf eden zanlının, psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.
Denizli'nin Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi’nde 10 Mart’ta meydana gelen korkunç olayda, Efrahim G. ile babası Halil G. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Efrahim G., maddi durumu iyi olmasına rağmen kendisini tedavi ettirmediğini söylediği babasına önce sopayla saldırdı, ardından başına taşla vurarak öldürdü.
Cinayetin ardından hastaneye giden zanlı, doktorlara babasını öldürdüğünü anlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Halil G’nin cansız bedenini evde buldu.
Gözaltına alınan Efrahim G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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