Denizli'de kaybolan 4 yaşındaki Nazlı hala bulunamadı
Denizli’nin Honaz ilçesinde, 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, evinin önünde oynarken kayboldu. Küçük kızın son olarak bir demiryolu üzerinde görüldüğü, dereye düşme ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
Denizli'nin Honaz ilçesinde, İsmail ve Gülizar Şeşen çiftinin tek çocuğu olan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, öğle saatlerinde kayboldu. Kızlarını bulamayan aile, durumu yetkililere bildirirken, bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.
SON GÖRÜNTÜLERİ DEMİRYOLUNDA
Yapılan araştırmalar sonucunda, küçük Nazlı’nın son olarak evlerinin önündeki demiryolunda yürürken güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde, minik kızın demiryolu üzerinde ilerleyerek Aksu Deresi üzerindeki köprüye yöneldiği görüldü.
DEREYE DÜŞME İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Yetkililer, küçük çocuğun dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Arama çalışmalarına katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı balık adamlar, Aksu Deresi'nde dalış yaparak tarama çalışması başlattı.
Bu sırada, Nazlı Şeşen’e ait olduğu düşünülen bir terliğin dere kenarında bulunduğu öğrenildi. Derenin debisinin yüksek olması nedeniyle, arama çalışmalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi için Aksu Deresi'ni besleyen Akbaş Barajı'nın kapakları kapatıldı.
Yetkililer ve ekipler, Nazlı’yı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çanakkale'de görülen 8 metrelik yılan panik yarattı!
- Trump ile Zelenski kameralar önünde tartıştı
- Kim oldukları ortaya çıktı
- İşinden atıldı, Başdanışman Oruç'u işaret etti
- Terör örgütü PKK'den 'ateşkes' açıklaması!
- Dünya liderleri Trump-Zelenski krizine ne tepki verdi?
- '1 yılı aşkın süredir müzakere yürütülüyor'
- Öcalan'ın çağrısı kayıt altına alındı mı?
- İşte Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi!
- Emekli tümamiral Gürdeniz'den kritik değerlendirme