Denizli'de kaybolan 4 yaşındaki Nazlı hala bulunamadı

Yayınlanma: 01.03.2025 - 10:31

Güncelleme: 01.03.2025 - 11:33

Denizli'nin Honaz ilçesinde, İsmail ve Gülizar Şeşen çiftinin tek çocuğu olan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, öğle saatlerinde kayboldu. Kızlarını bulamayan aile, durumu yetkililere bildirirken, bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ DEMİRYOLUNDA

Yapılan araştırmalar sonucunda, küçük Nazlı’nın son olarak evlerinin önündeki demiryolunda yürürken güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde, minik kızın demiryolu üzerinde ilerleyerek Aksu Deresi üzerindeki köprüye yöneldiği görüldü.

DEREYE DÜŞME İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Yetkililer, küçük çocuğun dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Arama çalışmalarına katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı balık adamlar, Aksu Deresi'nde dalış yaparak tarama çalışması başlattı.

Bu sırada, Nazlı Şeşen’e ait olduğu düşünülen bir terliğin dere kenarında bulunduğu öğrenildi. Derenin debisinin yüksek olması nedeniyle, arama çalışmalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi için Aksu Deresi'ni besleyen Akbaş Barajı'nın kapakları kapatıldı.

Yetkililer ve ekipler, Nazlı’yı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.