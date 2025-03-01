Denizli'de kaybolan 4 yaşındaki Nazlı hala bulunamadı

Denizli’nin Honaz ilçesinde, 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, evinin önünde oynarken kayboldu. Küçük kızın son olarak bir demiryolu üzerinde görüldüğü, dereye düşme ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Denizli'de kaybolan 4 yaşındaki Nazlı hala bulunamadı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 01.03.2025 - 10:31

Denizli'nin Honaz ilçesinde, İsmail ve Gülizar Şeşen çiftinin tek çocuğu olan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, öğle saatlerinde kayboldu. Kızlarını bulamayan aile, durumu yetkililere bildirirken, bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ DEMİRYOLUNDA

Yapılan araştırmalar sonucunda, küçük Nazlı’nın son olarak evlerinin önündeki demiryolunda yürürken güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde, minik kızın demiryolu üzerinde ilerleyerek Aksu Deresi üzerindeki köprüye yöneldiği görüldü.

DEREYE DÜŞME İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Yetkililer, küçük çocuğun dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Arama çalışmalarına katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı balık adamlar, Aksu Deresi'nde dalış yaparak tarama çalışması başlattı.

Bu sırada, Nazlı Şeşen’e ait olduğu düşünülen bir terliğin dere kenarında bulunduğu öğrenildi. Derenin debisinin yüksek olması nedeniyle, arama çalışmalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi için Aksu Deresi'ni besleyen Akbaş Barajı'nın kapakları kapatıldı.

Yetkililer ve ekipler, Nazlı’yı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Etiketler: #Denizli #kayıp çocuk

İlgili Haberler

Narin Güran cinayeti davasında flaş karar! İki dava dosyası birleştirildi

Narin Güran cinayeti davasında flaş karar! İki dava dosyası birleştirildi
Narin Güran cinayeti davasının kilit isminden ilk açıklama: Yenge Hediye Güran ne söyledi?

Narin Güran cinayeti davasının kilit isminden ilk açıklama: Yenge Hediye Güran ne söyledi?
Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: 3 çocuk hakkındaki iddianame kabul edildi!

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: 3 çocuk hakkındaki iddianame kabul edildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler