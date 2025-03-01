Denizli’de kaybolan 4 yaşındaki Nazlı’dan acı haber geldi

Yayınlanma: 01.03.2025 - 16:15

Güncelleme: 01.03.2025 - 16:45

Denizli’nin Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde, dün öğle saatlerinde evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen için başlatılan arama çalışmalarından acı haber geldi.

Küçük kızın cansız bedeni, bugün saat 15.30 sıralarında Aksu Deresi’nde dalgıçlar tarafından bulundu.

Dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarılan Nazlı Şeşen’in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Nazlı Şeşen, dün öğlen saatlerinde evinin önünde oynarken aniden gözden kayboldu. Ailesinin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, Nazlı’nın son olarak evlerinin önünden geçerek demiryolu ve köprü yönüne doğru ilerlediği güvenlik kameralarına yansıdı.

Küçük kızın köprüden dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerine arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. İtfaiye dalgıç ekipleri ve arama kurtarma ekipleri, Aksu Deresi ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Aramalar sırasında Nazlı’ya ait bir terlik dere kenarında bulundu.

Bugün saat 15.30 sıralarında, küçük kızın cansız bedeni, kaybolduğu noktadan 5 kilometre uzaklıkta Aksu Deresi’nde bulundu.