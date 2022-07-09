Denizli'de kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Denizli'nin Tavas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Tavas ilçesi girişinde meydana geldi. Furkan Metin yönetimindeki 06 CVE 384 plakalı otomobil, ilçe girişinde aynı yöne giden Mustafa Kızılkaya'nın kullandığı 20 AGS 733 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Kızılkaya’nın otomobili bariyerlere vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü Mustafa Kızılkaya, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Her iki otomobilde yaralanan Buse Metin, Kazım Emre Gökçek, Kübra Nadide Felek, Yağız Ali Metin, Mehmet Kızılkaya ve Nazif Kızılkaya, ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Mustafa Kızılkaya'nın cenazesi otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, diğer otomobilin sürücüsü Furkan Metin, polis tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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