Denizli'de mayıs ayında kar yağdı
Denizli’nin Çameli ilçesi ile Fethiye sınırında kalan Tuzlabeli geçidine mayıs ayında yağan kar görenleri şaşırttı. En son 2014 yılı mayıs ayında kar yağışı görülen bölge, 8 yıl sonra baharın sonunda beyaza büründü.
Gök gürültülü ve sağanak yağışın etkili olduğu Denizli ve ilçelerinde, bahar mevsiminin son günlerinin yaşandığı Mayıs ayında kar sürprizi yaşandı.
Çameli-Fethiye sınırında yer alan Tuzlabeli geçidinde etkili olan sağanak yağış ilerleyen saatlerde kar haline dönüştü.
En son 2014 yılında bahar ayında kar yağışının görüldüğü bin 500 rakımlı Tuzlabeli geçidi, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Sağanak yağışın soğuk hava nedeniyle kar yağışına dönüşmesi sonucu ortaya çıkan tablo görenleri şaşırttı.
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