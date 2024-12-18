Denizli'de park halindeki araçlara çarpıp kaçtı: Yaralılar var!

Pamukkale ilçesinde otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Araçlara çarpan ve olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Denizli'de park halindeki araçlara çarpıp kaçtı: Yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 18.12.2024 - 10:00

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Süleyman Demirel Bulvarı'nda sürücüsü henüz belirlenemeyen 20 ALC 837 plakalı otomobil, park halindeki 20 AFE 498 plakalı hafif ticari araç ve 09 YF 324 plakalı otomobile çarptı.

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Kazada, araçlara çarpan otomobildeki yolcular Lütfiye F., Elif F. ve Buse Ö. yaralandı. Sürücü, olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

Yaralılar, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.


Etiketler: #Denizli #otomobil #park #yaralı

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