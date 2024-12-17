Samsun'da feci kaza... Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
İlkadım ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Derecik Mahallesi'nde 1271. ve 1386. caddelerin birleştiği kavşakta, sürücüleri öğrenilemeyen 55 C 0161 plakalı öğrenci servisi ile 55 ALE 383 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada servis sürücüsü, araçta bulunan görevli ve 9 öğrencinin yanı sıra otomobildeki 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: #kaza #öğrenci servisi #otomobil #Samsun
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