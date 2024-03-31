Denizli'de seçimi kim kazandı? Denizli başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Denizli yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Denizli'de seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Denizli yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:07
Denizli'de seçimi kim kazandı? Denizli başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Denizli yerel seçim sonuçları....
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Denizlilerr 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdereler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Denizli'de seçimi hangi adey kazandı? 

DENİZLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Bülent Nuri Çavuşoğlu, AKP'den Osman Zolan, MHP'den Hükmü Pekmezci, İYİ Parti'den Yasin Öztürk, Zafer Partisi'nden Nuri Dalyan, YRP'den Nazif Manav, DEM Partiden ise Cevahir Kayar başkan adeyı olarak adey gösterildi.

DENİZLİ'DE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Denizli 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığınde haberimiz güncellenecektir.


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