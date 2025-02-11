Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonu: Gözaltılar var!
Kale ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda kalem görünümlü tabanca ve 5 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyonda, 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda kalem görünümlü tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 bıçak, 6 av tüfeği namlu aparatı, 157 av tüfeği fişeği, 36 kurusıkı tabanca mermisi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Etiketler: #Denizli #kaçak #Operasyon #silah
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'ye 'kurultay' incelemesi!
- İstanbul'da 9 belediyeye operasyon!
- AKP’li kurmaylardan çarpıcı açıklama
- 'Genel Başkanımız ifade vermeyecek, Erdoğan dinlensin'
- Üç çocuktan ikisi öldü biri ağır yaralı
- Akif Hamzaçebi'den ilk açıklama
- CHP’den ilk tepki!
- 'Bir sandıklık iktidarları kaldı...'
- Kararını verdi: İfadeye gidecek mi?
- İstanbul'da 8 ilçede okullar tatil edildi