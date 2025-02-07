Şanlıurfa'da ekiplerden 'silah kaçakçılığı' baskını: 3 gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Harran ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da ekiplerden 'silah kaçakçılığı' baskını: 3 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 11:46

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Viranşehir ve Harran ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlediğini belirtti.

3 GÖZALTI

Operasyonda 5 tabanca, 2 av tüfeği, farklı silahlara ait 13 şarjör, 162 mermi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 3 zanlının ise gözaltına alındığını ifade etti.


Etiketler: #Şanlıurfa #Şanlıurfa Valisi

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