Şanlıurfa'da ekiplerden 'silah kaçakçılığı' baskını: 3 gözaltı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Harran ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Viranşehir ve Harran ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlediğini belirtti.
3 GÖZALTI
Operasyonda 5 tabanca, 2 av tüfeği, farklı silahlara ait 13 şarjör, 162 mermi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 3 zanlının ise gözaltına alındığını ifade etti.
Etiketler: #Şanlıurfa #Şanlıurfa Valisi
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