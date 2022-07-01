Denizli'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Denizli'nin Buldan ilçesinde 18 yaşındaki kadını taciz ettikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
Denizli'ye bağlı Buldan'da İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozalan Mahallesi'nde 18 yaşındaki C.B'nin tacize uğradığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu M.A. ve M.B. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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