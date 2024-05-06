Denizli'de tarihi eser kaçakçılığı: Evinde 1152 parça yakalandı

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde, jandarma operasyonunda, çoğu sikke olan 1152 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 16:58
Denizli'de tarihi eser kaçakçılığı: Evinde 1152 parça yakalandı
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Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Beyağaç İlçesi'nde bir kişinin elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Dün harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin Beyağaç ilçesindeki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada Helenistik döneme ait 1080 bronz sikke, 10 bronz yüzük, 6 kolye ucu, 3 ok ucu ve 53 tarihi obje olmak üzere toplam 1152 parça tarihi eser, ruhsatsız 2 av tüfeği ve 1 dedektör ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla ele geçirilen tarihi eserler ise Denizli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. 


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