Denizli'de traktör römorkunun altında kalan kadın öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen traktör römorkunun altında kalan kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
28 Eylül 2022 Çarşamba, 12:19
Denizli'de traktör römorkunun altında kalan kadın öldü
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Fahrettin Avşar'ın (31) kullandığı 64 EB 018 plakalı traktörün arkasına takılı odun yüklü römork, Haytabey Mahallesi yakınlarında devrildi. Traktörde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Aslı Avşar (31), devrilen römorkun altında kaldı.

3 ÇOCUK ANNESİYDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Römork ve odunların altından çıkarılarak sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.


Denizli traktör kaza

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