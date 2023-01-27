Denizli'de vahşet... Başsavcılık'tan Murat bebeğin ölümüyle ilgili açıklama

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 14:37

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 14:37

Denizli'de bir evde ölü bulunan ve vücudunda darp izleri tespit edilen 2 yaşındaki Murat bebeğin ölümüne ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

Başsavcılık yapılan açıklamada: “26 Ocak 2023 tarihinde Denizli ili Merkezefendi ilçesinde 2021 doğumlu M. A. K. isimli çocuğun ikametinde ölü bulunması olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili ölen çocuğun annesi gözaltına alınmıştır. Aynı evde bulunan 2018 doğumlu S. Y. K. ve 2022 doğumlu E. K. isimli diğer kardeşler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek koruma altına alınmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir” denildi.

NE OLMUŞTU

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir evde, dün, 2 yaşındaki Murat ölü bulunmuş, biri 9 aylık diğeri 5 yaşındaki 2 kardeşi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı.

Evin bir süre önce, çocuğun annesi G.K'nin (27) erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişinin yakınları tarafından kiralandığı, G.K'nin çocuklarıyla burada misafir olarak kaldığı ve çocukların babasının ise bir süredir cezaevinde bulunduğu öğrenilmişti.



