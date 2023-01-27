Erdoğan'ın mitingi için Denizli Büyükşehir Belediyesi toplu taşımayı ücretsiz yaptı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 12:47

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 12:47

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü bir dizi program ve toplu açılış töreni için Denizli’ye gelecek. Erdoğan’ın katılacağı 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı’nda düzenlenecek toplu açılış töreni öncesi Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin ücretsiz olacağını duyurdu.

Resmi sitede yer alan açıklamada; “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ocak 2023 Cumartesi günü katılacağı toplu açılış töreninde, kente kazandırılacak tesislerin sevincini hep beraber yaşamak için Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ücretsiz olacak” denildi.

ŞİRKET HER YIL ZARARDA

Sayıştay raporuna göre; Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ. kurulduğu 2015’ten beri zararda. Sayıştay raporunda ayrıca şirket personeli ve yakınlarına sınırsız ücretsiz şehir içi toplu taşıma kartları verildiği ortaya çıkmıştı.