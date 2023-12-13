Denizli'de vahşet... Müdür yardımcısı yatağında ölü bulundu!
Merkezefendi'de bulunan bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Gökhan Akçay, sabah saatlerinde evinde eşi tarafından boğazı kesilmiş vaziyette ölü bulundu.
Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Adalet Mahallesi 10140 Sokak'ta bulunan bir binanın 5. katında sabah saat 09.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Necla Ergün Analıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde Müdür Yardımcılığı görevini yürüten 41 yaşındaki Gökhan Akçay, eşi tarafından yatağında kanlar içerisinde ölü olarak bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Yapılan ilk incelemelerde öğretmen Gökhan Akçay’ın boğazının bıçakla kesilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlanmasının ardından Akçay’ın cenazesi otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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