Engelli yurttaş evinde ölü bulundu!
Körfez'de 50 yaşındaki Serdar Çetin adlı engelli yurttaş, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Yeniyalı Mahallesi Çiçek Sokak’taki evde bir kişi ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, şeker hastalığı sebebiyle bacağı kesilen Serdar Çetin’den (50) haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ!
İtfaiye ekiplerince kapı açılırken, Çetin’in hareketsiz şekilde yattığı görüldü. Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde Çetin’in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Çetin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Bir gün önce öldüğü değerlendirilen Çetin’in, kesin ölüm sebebi ise otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.
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