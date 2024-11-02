Denizli'de virajı alamayan araç takla attı: 2 yaralı
Denizli’nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Tavas ilçesi Horasanlı Mahallesi’nde, öğle saatlerinde seyir halinde olan Mehmet Sayak’ın kullandığı 20 V 9529 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyetini sağlayamayan araç, takla atarak çamların arasına savruldu.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçta mahsur kalan Mehmet Sayak ve Mevlüt İşanç kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Denizli Tavas Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişinin hafif yaralandığı ve durumu kritik olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Denizli
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