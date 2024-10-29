Denizli'deki orman yangını 5 gündür sürüyor!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 24 Ekim'de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Denizli'deki orman yangını 5 gündür sürüyor!
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AA
Yayınlanma: 29.10.2024 - 13:04

Başkarcı Mahallesi Başkarcı Dağı'nda sarp ve kayalık arazide etkisini devam ettiren yangını söndürme çalışmalarına 8 helikopter, 133 araç, 1075 personel, 12 ekskavatör, 15 dozer, 55 arazöz, 5 greyder, 14 ilk müdahale aracı katılıyor.

Helikopterler, sarp kayalıklar üzerinde devam eden yangına su atıyor.

Yer ekipleri de arazözlerden çekilen hortumlarla dik arazide yangınla mücadele etmeye çalışıyor.

Çalışmalara çok sayıda jandarma ve belediye personeli ile sivil toplum kuruluşlarından gönüllüler de destek veriyor.


Etiketler: #Denizli #Yangın #orman yangını

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