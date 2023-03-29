Denizli'de yangında ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 20:31

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 20:44

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi 360 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katından gece duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

1 YAŞINDAKİ ZEYNEP HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Evde yapılan incelemede 1 yaşındaki Zeynep A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın sırasında evden çıkan Mehmet A. (53) ifadesinde, uyumadan önce eşi ve kızının televizyon izlediğini, uyurken yangını fark ettiğini, dumanları görünce kendisini dışarı attığını belirtti.

ANNE İTİRAF ETTİ

Yangın sonrası polis merkezine giderek teslim olan anne Hilal A'nın (40) ise ifadesinde eşinin kendisini fuhşa zorlaması nedeniyle kızını boğarak öldürdüğünü, daha sonra evi ateşe verip kaçtığını anlattığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Hilal A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.