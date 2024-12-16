Denizli'de yoğun sis: Görüş mesafesi düştü!

Denizli'de etkili olan yoğun sis, kara yolu ulaşımını olumsuz etkiledi.

Denizli'de yoğun sis: Görüş mesafesi düştü!
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AA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 09:39

Sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Trafik ekipleri, yoğun sis nedeniyle Denizli'yi Manisa, Aydın, Antalya, Muğla ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında seyreden sürücülere uyarılarda bulundu.

Meydana gelen hasarlı trafik kazalarına polis ekipleri müdahale etti.

 


Etiketler: #Denizli #yoğun sis #Sis #görüş mesafesi

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