Kritik maç öncesi... Carlo Ancelotti'den 'Arda Güler' kararı

Real Madrid, Rayo Vallecano deplasmanı öncesi ilk 11'ini açıkladı. Real Madrid'in başarılı teknik direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'e ilk 11'de şans verdi.

Kritik maç öncesi... Carlo Ancelotti'den 'Arda Güler' kararı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2024 - 21:35

İspanyol ekibi Real Madrid, La Liga'da önemli bir deplasmana çıkıyor. Rayo Vallecano karşısına çıkacak Madrid ekibi mücadele öncesinde ilk 11'ini açıkladı.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, ilk 11 tercihinde milli yıldız Arda Güler'e de yer verdi.

Real Madrid'in ilk 11'i şu şekilde:

Courtois, Lucas V. Tchouameni, Rüdiger, Fran Garcia, Valverde, Modric, Arda Güler, Bellingham, Rodrygo, Brahim

Rayo Vallecano-Real Madrid maçı bu akşam saat 23.00'da başlayacak.


Etiketler: #real madrid #arda güler #carlo ancelotti

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