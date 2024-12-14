Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu: Randevu sisteminde yeni çalışma

Yayınlanma: 14.12.2024 - 19:51

Güncelleme: 14.12.2024 - 19:55

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Edirne Valiliği’ni ziyaret etti.

Valilikte yaptığı konuşmasında randevu konusuna değinen Memişoğlu şunları kaydetti:

“Sağlıklı Türkiye ikinci yüzyılı programı kapsamında şehirlerimizi dolaşıyoruz. Neler yapabileceğimize bakıyoruz. Bunun yanında bugün biliyorsunuz malum özellikle doğurganlık sayı oranımızın düşmesi sezaryen gibi ameliyatın maalesef çok tercih edilmesi ve bu konuda da ebelerin çok daha etkin olabilmesi için çabalıyoruz. Bugün de biliyorsunuz, özellikle anne adaylarının eğitimiyle ilgili bir mevzuat daha yayınladık. Böylece doğumun normal olduğunu, normalin doğum olduğunu, doğalın normal doğum olduğunu her zaman ifade ediyoruz ve bu normalin sürecini takip eden ebeler oldu. Ebenin gözetiminde normal doğumun tercih edilmesi gerektiğini, önceliğin bu olması gerektiğini düşünüyorum. Hem anne sağlığı açısından, hem bebek sağlığı açısından hem de toplumu bu konudaki gelişim açısından bunun olmazsa olmazı olarak görüyoruz.

"İNŞALLAH İKİ ÜÇ AY İÇİNDE RANDEVU SORUNLARINI MİNİMİZE EDERİZ"

Bunun yanında özellikle randevu konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bunu da kamuoyuyla paylaşır, İki üç ay içinde de randevu sorunlarını minimize ederiz. Bunun yanında özellikle özel hastaneler gibi sağlık meslek mensupları gibi mevzuat değişiklikleriyle ilgili çalışmalarımız var. Bunları da yakında kamuoyuyla paylaşacağız.”

"HER EVİN 3 ÇOCUĞU OLMASI LAZIM"

Valilik ziyaretinden önce AKP'nin İl Kongresi'ne de katılan Memişoğlu, şunları aktardı:

"Bunları hep beraber çözmemiz gerekiyor. Birincisi; hareketsizlik ve kilo. Çünkü bu toplumun yüzde 60'ı kilolu. İki; Cumhurbaşkanımız çok kızıyor; sigara ve madde bağımlılığı artı şimdi çocuklarımızın bulaştığı internet bağımlılığı. Üçüncüsü, aile; ailemiz küçülüyor. Nüfusumuz azalıyor. Bugün doğurganlık oranımız 1,5'un altına düşmüş durumda. Bu gelecekte nüfusumuzun yaşlandığını değil, azaldığını gösterir; risktir bu. Bugün o kötülük medeniyeti dediğimiz 45 bin kişiyi katleden canilerin, doğurganlık oranı 4, bizde 1,5. Onun için Cumhurbaşkanımızın dediği gibi her evin 3 tane çocuğu olması lazım. Bu konuda da toplumun farkındalığıyla bunu başaracağına inanıyorum"