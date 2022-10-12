Denizli'de yol kenarında bulunan kadın cesediyle ilgili ayrıntılar belli oldu: Fare zehri, plastik kelepçe...

12 Ekim 2022 Çarşamba, 12:24

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yol kenarında battaniyeye sarılı halde kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alındı. Araştırma sonucu ölen kadının, Afganistan uyruklu Nadia Noorı (30) olduğu belirlendi.

Polis, hayatını kaybeden kadının, İstiklal Mahallesi'nde aynı evde yaşadığı erkek arkadaşı Afganistanlı Sabour Sakhızadeh'i (21) gözaltına aldı.

Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen zanlının işlemleri devam ediyor.

AYAKLARINDAN BAĞLANIP, FARE ZEHRİ İÇİRİLMİŞ

Öte yandan, ön otopside yapılan incelemede, Nadia Noorı'nin ellerinin bant, ayaklarının ise plastik kelepçeyle bağlandığı ve fare zehri içirilerek öldürüldüğü belirtildi.

Ayrıca şüphelinin, İstiklal Mahallesi 1160 Sokak'ta yaşayan arkadaşını evde öldürdükten sonra cesedini battaniyeye sardığı ardından el arabasıyla taşıyıp yol kenarına attığı öğrenildi.