Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 7 mahallede karantina

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 7 mahallede geçici karantina uygulaması başlatarak, hayvan giriş ve çıkışlarını yasakladı.

(DHA)
02 Nisan 2022 Cumartesi, 07:28
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 7 mahallede karantina
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Denizli'nin Acıpayam ilçesi Darıveren Mahallesi'nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, bazı hayvanlarda şap hastalığına rastlandı.

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Darıveren Mahallesi ile birlikte Aliveren, Kuzuören, Köke, Bedirbey, Dedebağ ve Kumafşarı mahallelerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geçici karantina uygulaması başlatıldı.

Kararın ardından 7 mahalleye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.



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