Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 7 mahallede karantina
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 7 mahallede geçici karantina uygulaması başlatarak, hayvan giriş ve çıkışlarını yasakladı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesi Darıveren Mahallesi'nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, bazı hayvanlarda şap hastalığına rastlandı.
Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Darıveren Mahallesi ile birlikte Aliveren, Kuzuören, Köke, Bedirbey, Dedebağ ve Kumafşarı mahallelerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geçici karantina uygulaması başlatıldı.
Kararın ardından 7 mahalleye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.
Video Haberler
- 'Takdiri size bırakıyorum'
- İnanılmaz an! “Ters yıldırım” saniye saniye kaydedildi
- TGC ödülleri sahiplerini buldu
- Bir orman yangını da Çanakkale'de
- Antalya'da Roma mezarlığı bulundu
- Kum fırtınası etkili oluyor: Binaların çatısı uçtu
- CHP'li vekil 'yok' denen çöpleri görüntüledi
- Genetik çeşitliliğe sahip koala popülasyonu kurtaracak
- Bitlis'te '6 metrelik' karla mücadele
- Sultangazi'de merdivende unutulan telefonu böyle çaldı
En Çok Okunan Haberler
- Donetsk Valisi, Rus saldırısının bilançosunu açıkladı
- 'Araba yolcuları taşırken, yolcu aracı taşıyor'
- Yalnız yaşıyordu... Ekipler cesedini buldu
- Polis operasyona çıktı, yurttaş çekirdekle izledi
- Fırtına vurdu, ağaçlar devrildi
- Pek çok dizide yer almıştı: Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- Denizli'de alarm! 7 mahalle karantinaya alındı
- Twitter duyurdu: Yeni özellik geliyor
- Rektörlük 'Audi' diyemedi
- İnanılmaz an! “Ters yıldırım” saniye saniye kaydedildi