Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 7 mahallede karantina

02 Nisan 2022 Cumartesi, 07:28

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Darıveren Mahallesi'nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, bazı hayvanlarda şap hastalığına rastlandı.

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Darıveren Mahallesi ile birlikte Aliveren, Kuzuören, Köke, Bedirbey, Dedebağ ve Kumafşarı mahallelerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geçici karantina uygulaması başlatıldı.

Kararın ardından 7 mahalleye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.