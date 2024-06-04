Denizli’ye kent lokantası müjdesi

Yayınlanma: 04.06.2024 - 10:28

Güncelleme: 04.06.2024 - 10:28

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan, yurttaşların uygun fiyatlarla yemek yiyebildiği Kent Lokantası projesi Denizli’ye taşınıyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun seçim vaatleri arasında yer alan Kent Lokantası ile ilgili çalışmalar başladı.

CHP’nin Pamukkale Danışma Kurulu’nda konuşan Başkan Çavuşoğlu, ilk kent lokantasının otogar bölgesine açılmasının planlandığını söyledi. Başkan Çavuşoğlu, “Kent lokantasının otogar bölgesine yerleştirilmesinin amacı, ilçenin dışından gelen vatandaşların da kolaylıkla lokantaya, yemeklere ulaşabilmesini sağlamak. Bu sayede, kent içinde yaşayanlarla birlikte seyahat edenlerin de bu hizmetten faydalanması hedefliyoruz. Proje kapsamında ikinci bir kent lokantasının da üniversite ve kampüs bölgesine kuracağız. Böylece öğrencilerin ekonomik yükünü hafifletirken, sağlıklı beslenmelerine olanak tanımış olacağız”dedi.