Deprem ALİKEV'i de vurdu... Emel Korkmaz: Geriye bir şey kalmadı

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 16:16

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 17:44

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ağır yıkım yarattığı 11 ilden olan Hatay, 20 Şubat'ta da merkez üssü Defne ve Samandağ ilçeleri olan iki depremle sarsıldı.

Kenti etkileyen dört depremde de birçok bina yıkılırken, Gezi Direnişi'nde Eskişehir'de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz adına Hatay'da kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) da hasar aldı.

"VAKIF BİNAMIZ AĞIR HASAR ALDI"

Depremlerin ardından 21 Şubat tarihinde, vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maalesef Vakıf merkezimiz ağır hasarlı, acıları umuda dönüştürmek, gençlerle çalışmalar yapmak amacıyla kurulan bir kurum olarak bu kötü günleri de dayanışmayla atlatacağız. ALİKEV olarak, yeniden gençlerle bir araya geleceğimiz günleri dört gözle bekliyoruz" denildi.

Acıları umuda dönüştürmek, gençlerle çalışmalar yapmak amacıyla kurulan bir kurum olarak bu kötü günleri de dayanışmayla atlatacağız. ALİKEV olarak, yeniden gençlerle bir araya geleceğimiz günleri dört gözle bekliyoruz.#gecmişolsuntürkiye pic.twitter.com/yG2uDzzFF7 — Ali İsmail K. Vakfı (@Alikev_org) February 14, 2023

"AYAĞA KALKACAĞIZ"

ALİKEV Başkanı Emel Korkmaz ise yaptığı yeni açıklamada, Antakya Tarihi Evleri'nde bulunan Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nın yıkıldığını söyledi.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'na konuşan Emel Korkmaz, "Vakıf binasından geriye bir şey kalmadı. Bütün eşyalarımız, emeklerimiz de gitti. Ama ayağa kalkacağız. 10 yıl da sürse bu kenti ayağa kaldıracağız" dedi.