Ali İsmail Korkmaz'ın kuzeni ve eşinden acı haber

Eskişehir’de Gezi Parkı eylemleri sırasında üniversite öğrencisi olan, polislerin ve eli sopalı sivillerin darbetmesi sonucu hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın Antakya'da enkaz altında kalan kuzeni ve hamile olan eşinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 04:00
Ali İsmail Korkmaz'ın kuzeni ve eşinden acı haber
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Eskişehir’deki Gezi Parkı olaylarında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın kuzeni İsmail Korkmaz ve 8 aylık hamile eşi Şaziye Korkmaz, Hatay’da enkaz altında kalarak can verdi.

Cumhuriyet’e konuşan Ali İsmail Korkmaz’ın ağabeyi Gürkan Korkmaz, “İlk iki gün gelen hiç kimse olmadı. Sekiz gün enkaz altında kaldılar. Ekipler akşam olunca çalışmayı bırakıyordu. Kepçeyi bizden istediler. Kepçeyi bulup getirdik ve onu da bizim koordine etmemiz gerekti. Kuzenimin eşi Şaziye 8 aylık hamileydi. Kadın enkaz altında doğum yapmış ve ceset torbasında, ‘Şaziye Korkmaz + bebek’ yazıyordu. Bu ihmalden öte cinayet. Kaldıkları yerin giriş katı çekme katlı dükkân ve o dükkânlar kreş olarak ya da işyeri olarak kullanılabilmek için kolon kesilmiş.” 


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