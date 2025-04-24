Deprem anında akılalmaz fırsatçılık! Hırsızlar evlerine girmeye çalıştı

Yayınlanma: 24.04.2025 - 12:25

Güncelleme: 24.04.2025 - 13:13

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Sultangazi’de yaşanan bir olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Vatandaşların panikle boşalttığı bir binaya, iki kadın hırsızlık amacıyla girdi. Şüpheliler, eşyalarını almak üzere eve dönen bir bina sakini tarafından fark edilince binayı hızla terk etti.

"AYNUR ABLAYA GELDİK" YALANI

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Eski Habipler Mahallesi’nde meydana geldi. Deprem sonrası can güvenliği için sokaklara çıkan vatandaşların boşalttığı binalardan birine iki kadın şüpheli girdi. Zemin kattaki daireleri kontrol eden kadınlar, o sırada eve eşyalarını almak için dönen bir bina sakini tarafından fark edildi.

Kadınlara ne yaptıklarını soran bina sakinine, "Biz Aynur ablaya geldik" şeklinde yanıt veren şüpheliler, binada bu isimde birinin yaşamadığının belirtilmesi ve daire sahibine haber verileceğinin söylenmesi üzerine panikleyerek hızla binayı terk etti.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşananlar, binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadınların binaya giriş ve çıkış anları net bir şekilde görülebiliyor.

Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, vatandaşlar da bu tür durumlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.