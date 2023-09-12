Deprem bahanesiyle öğrenciler okullarından çıkarılmıştı... Okul kaymakamlığa verildi: Dersler 21.45’te bitiyor!

Yayınlanma: 12.09.2023 - 10:28

Güncelleme: 12.09.2023 - 10:30

Mamak Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 820 öğrencisi, Ekim 2022’de okul binalarının depreme karşı güçlendirilmesi gerekçesiyle 1 yıllık süre için Mamak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne nakledildi.

Öğrenciler 1 yıl boyunca bu okulda eğitim gördü. Öğrenciler bu süreç boyunca ikili eğitim kapsamında saat 20.00’de okuldan çıktı.

Deprem güçlendirme çalışmasının süresi 1 yıl için planlanmışken, plan kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlangıcında binada eğitim yeniden başlanacaktı. Ancak MEB, yenilenen okul binasını Mamak Kaymakamlığı hizmetine verdi.

ÖĞRENCİLER GEÇ SAATTE ÇIKIYOR

Öğrencilere ise yeniden Mamak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yönlendirildi. Ancak yeni ders programı kapsamında öğrenciler öğrenciler saat 21.45’te okuldan çıkacak. Bu kapsamda öğrenciler ve veliler okul çıkış saatine ve okul binasının kaymakamlığa verilmesini dün Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde protesto etti.

Öğrenciler ellerinde “Gece vardiyası istemiyoruz”, “Rant meselesi yüzünden okulumuzdan vazgeçmeyiz” ve “Eğitim hakkımızı isteriz” dövizleriyle okullarını geri istedi.

Veliler ise okul çıkış saati yüzünden çocuklarının güvenli bir şekilde eve dönemediklerinden şikayetçi.

YENİ KAYITLAR ALINDI

Çocuğuna destek için eyleme gelen velilerden biri, “Kaymakamlığa rant sağlamak için çocuklarımızın eğitim hakkını elinden alıyorlar. Devlet geleceği sağlamıyor” dedi.

Üç çocuğunu da bu okula yolladığını belirten bir veli ise “O saatte okul çevresi güvenli değil. Uyuşturucu kullananlar oluyor. Benim çocuğum güvenli bir şekilde evine gelemiyor” derken, başka bir veli ise “Çocuğum ölse kaymakam ağlayacak mı” ifadelerini kullandı.

Velilerin aktardıklarına göre ise 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için liseye yeni kayıtlar da alındı. Çocuğunu yeni kayıt yaptıran bir veli ise söz konusu durumun kendilerine söylenmediğini bildirdi.

Bunun yanı sıra Kayaş’tan ve Mamak’a yakın köylerden okumaya gelen öğrecilerin olduğunu belirten veliler, çocuklarının düzgün beselenemediğini aktardı. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de eyleme katılarak, “Öğrencilerin eğitim hakları gasp ediliyor. Her yerde kaymakamlık hizmet verebilir ama her yerde eğitim verilemez” dedi.

Eylem devam ederken, veli ve öğrenciler inşaat sürdüğü gerekçesiyle okuldan çıkartılmaya çalışıldı. Öğreciler ve veliler bu girişime karşı ise trafiği kapattı.