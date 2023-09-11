Önce kurtardılar şimdi de moral verecekler: Madencilerden Hatay'da depremzedelere konser

Yayınlanma: 11.09.2023 - 17:15

Güncelleme: 11.09.2023 - 17:15

Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu ( KASTOB ) öncülüğünde Hatay Samandağ ilçesinde 176 adet prefabrik evin imalatı ve montajı yapıldı.

‘81 İl 81 Hane’ sloganıyla inşa edilen ‘Sivil Toplum Köyü’ projesinin açılışı 16 Eylül günü yapılacak. Açılış kapsamında Zonguldak’ta çalışan madencilerden oluşan koro, konser verecek.

Konu hakkında konuşan Madenci Korosu Derneği Başkanı Dursun Nazlı, ilk konserlerini 2018 yılında verdiklerini belirterek “Bizim kuruluş gayemiz tam olarak insanların madencileri olan bakış açılarını değiştirmek. Madencilerin başka bir iş yapabilme kabiliyeti olmadığından, elinin sadece kazma kürek tutabildiğinden değil; ekmek ve hayat mücadelesi zorunluluğundan yer altında çalıştığını göstermek gerçek amacımız.

Sizlere bunları anlatırken lütfen mesleğimizle ilgili memnuniyetsizlik duyduğumuz sonucu çıkarılmasın. Yerin yüzlerce metre altındaki cevherin tarafımızca gün yüzüne çıkartılıp ülkemiz için enerjiye dönüştürülmesi bizler için gurur kaynağıdır.

Madencilerin adı son dönemlerde 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız ssrın felaketi diye nitelendirilen ve 10 ilimizi kapsayan büyük deprem felaketiyle çokça anılmaya başlandı. Bizler Madenci Korosu ekibi olarak diğer madenci kardeşlerimizle birlikte depremin 13 saatinden itibaren sahaya inerek arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine katıldık ve canlı ya da cansız birçok vatandaşımızın enkazlardan çıkardık. Enkazlarda çalışırken mesleğimizde edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri kullandık.

Diğer arama kurtarma ekiplerinden farklı olarak göze çarpan ve öne çıkan da bu bilgi ve tecrübeler oldu. Bizler elimizde yeterli ekipman olmadığı zamanlarda dahi bir kazma ve tokmakla duvarları delerek depremzedelerimize ulaşmayı başardık.

“YAŞADIKLARI ACILARI BİR NEBZE AZALTABİLMEK İÇİN GELİYORUZ”

O dönemde bölgede toplumumuzun deyimiyle ‘Umut’ olduğumuz, ‘Işık’ olduğumuz, ‘Hayat’ olduğumuz, ‘Ömür’ olduğumuz yurttaşlarımız için yeniden Hatay Samandağ bölgesine geliyoruz. Ama bu sefer onların yüzünü güldürmek, neşelendirmek, eğlendirmek, yaşadıkları acıları bir nebze de olsun azaltabilmek için geliyoruz.”

DESTEK ÇAĞRISI

Nazlı, aynı etkinlikleri depremden zarar görmüş diğer illerde de yapmak istediklerini söyleyerek, şu ifadelerle bir destek çağrısında bulundu:

“Madenci korosu olarak aynı etkinlikleri depremden etkilenen diğer illerde de yapmak istiyoruz. Fakat maalesef ekip olarak bunu yapacak gücümüz olmadığından bu organizasyonlara destek yardımcı ya da sponsor olmak isteyen kurum kuruluş ya da büyüklerimizden destek bekliyoruz.”