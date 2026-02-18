Deprem bildirimi panik yarattı: İsrail'de 7 büyüklüğünde deprem mi oldu?

18 Şubat 2026 Çarşamba sabahı Türkiye, deprem alarm sesiyle güne başladı. Android ve iOS cihazlara düşen "İsrail'de 7.0 büyüklüğünde deprem bekleniyor." bildirimi, henüz gün doğmadan büyük bir paniğe yol açtı. Peki, İsrail'de 7 büyüklüğünde deprem mi oldu?

İSRAİL'DE DEPREM Mİ OLDU?

Sabah saatlerinde binlerce insanın kullandığı "Deprem Ağı" uygulaması paniğe neden oldu. Saat 06.14'te uygulama üzerinden "Gerçek zamanlı sismik uyarı" bildirimiyle birlikte İsrail'de 7 büyüklüğünde deprem olduğu iddia edildi.

Bildirimde, İsrail’de 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ve bazı bölgelerde hissedilebileceği ifade edildi. Ancak olayın hemen ardından yapılan kontrollerde, Geological Survey of Israel tarafından yayımlanan 17 ve 18 Şubat tarihli son depremler listesinde 7 büyüklüğünde bir deprem kaydına rastlanmadı.

AFAD VE KANDİLLİ’DE KAYIT YOK

Yaşanan panik sonrası gözler, Türkiye’de deprem verilerini anlık olarak paylaşan AFAD ve Kandilli Rasathanesi’ne çevrildi. Her iki kurumun yayımladığı son verilerde İsrail’de veya yakınlarında meydana geldiği öne sürülen ve Türkiye’de hissedildiği iddia edilen bir deprem kaydı bildirilmedi.

UYGULAMA DAHA ÖNCE DE YANLIŞ BİLDİRİM GÖNDERMİŞTİ

12 Haziran 2025'te gece 02.33'te Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem yine benzer uygulamalar tarafından 4,7 büyüklüğünde diye servis edilmiş, bildirim sesiyle uyanan İstanbullular, gece boyunca deprem korkusu yaşamıştı.