Deprem bilinçlendirme etkinliğinde Menzil var Kızılay yok!
İzmir'de 6 Şubat depremleri anma kapsamında Konak Meydanı'nda “depreme karşı bilinçlendirme” etkinliği düzenlendi. Arama kurtarma stantlarının yanına “Hayır çarşısı” adı altında müftülük ile diyanetin yanı sıra Menzil tarikatına bağlı Nezir Derneği de stant kurması dikkat çekti. Depremde çadır satan Kızılay ise stant açmadı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili yıkan 6 Şubat depremlerin ikinci yılında depremde hayatını kaybeden yurttaşlar için İzmir Valiliği’nin Konak Meydanı'nda anma ve depreme 'bilinçlendirilme” etkinliği düzenledi. Alana hayat kurtarma eğitimi stantlarının yanında cami yardımı için kermes de açıldı.
Son Mühür gazetesinden Berivan Kaya’nın haberine göre; Konak Meydanı’na AFAD, Polis Arama Kurtarma, İzmir İl Müftülüğü Arama Kurtarma, Türk Telekom Arama Kurtarma gibi bir çok arama kurtarma ekibi çadırları kuruldu. İzmir İl Müftülüğü “Deprem bölgesinde bir tuğla da senden olsun” sloganıyla cami ve kuran kurslarının yapımı için 'hayır çarşısı' kurduğu görülürken Diyanet Vakfı da alanda 'kermes' adı altında yiyecek ve içecek satışı yaptı.
MENZİL VAR KIZILAY YOK
12 Temmuz 2023 tarihinde ölen Menzil Cemaati'nin şeyhi Abdülbaki Elhüseyni'nin büyük oğlunun kurduğu Nezir Derneği'nin de alanda olduğu ve arama kurtarma standı açtığı görüldü. 6 Şubat depremlerinin ardından AHBAP derneğine çadır satan Kızılay'ın standının olmaması dikkat çekti. Kızılay büyük depremlerin yaşandığı süreçte yurttaşların ihtiyacı olmasına karşın yaptığı çadır satışıyla gündeme gelmişti sakandalı Cumhuriyet ortaya çıkarmıştı.
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