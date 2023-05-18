Deprem bölgelerinde inşa edilecek konutlar 'sabıkalı' şirketlere emanet

Yayınlanma: 18.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.05.2023 - 03:00

Deprem bölgelerindeki konut ihalelerinin pek çoğu yandaşlara giderken kimi ihaleler de kamuoyuna “sabıkalarıyla” yansıyan şirketlere verildi. Deprem bölgesi olan Hatay ve Malatya’da yapılacak olan konut ihaleleri yaptıkları yol ikiye ayrılan ve kayak pistleri çöken iki şirkete teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Malatya’da yapılmak istenen “800 Adet Deprem Konutu Yapım İşi” için 6 Nisan’da ihaleye çıktı. AKP tarafından istediği ihaleyi, istediği firmaya vermek için kullanılan 21b Pazarlık usulüyle düzenlenen 2 milyar 458 milyon TL değerindeki ihaleyi Antaş Altyapı Anonim Şirketi, Silahtaroğlu Mühendislik İnşaat Anonim Şirketi ve Gökyol İnşaat ve Sanayii Anonim Şirketi adında üç farklı şirket aldı.

Projeyi alan şirketlerden Silahtaroğlu Mühendislik İnşaat, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) Ankara’daki binasını yapmıştı. Bina, geçen yıl fırtınada zarar görmüş, dış cephesi sökülmüştü. Öte yandan şirket, depremler sırasında yarıklar oluşan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nu da inşa etti.

YAPTIKLARI PİST ÇÖKTÜ

Aynı şekilde bakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) de 27 Nisan’da Hatay Antakya’da yapılmak istenen “1415 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” için ihaleye çıktı. 21b pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye dört şirket katıldı. 2 milyar 835 milyon TL değerindeki projeyi ise kamuoyunun yakından tanıdığı Sarıdağlar İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi’yle Egemen İnşaat ve Ticaret Anonim Şirket iş ortaklığı aldı.

Sarıdağlar İnşaat daha önce Erzurum’da inşa ettiği kayak pistlerini iki defa çökmesi iddialarıyla gündeme gelmişti. Ayrıca şirketin sahibi Ahmet Sarıdağ ise Helal Turizm Sertifikası alan ilk otel olan Antalya’daki Adenya Otel’in de sahibi olarak biliniyor. Eski kalkınma bakanı AKP’li Cevdet Yılmaz’ın da çocukluk arkadaşı olarak bilinen Sarıdağ’ın Antalya’daki otelinde birçok bakan milletvekili de tatil yapıyor. Şirket aynı zamanda İstanbul’daki Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’ni de inşa etti.

