Mavi bereden 'FETÖ' sabıkalı şirket çıktı: İşçileri baskıyla mitinge göndermişler

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 23:45

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 23:45

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’den istifa edip AKP’ye katılan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın daveti üzerine bugün ilçede miting gerçekleştirdi.

MİTİNGE MAVİ BERELİ KALABALIK DAMGA VURDU

Miting alanının büyük bir kısmında Uğur Derin Dondurucu fabrikasında çalışan mavi bereli işçilerinin yer alması dikkat çekti. Tele1'den Egehan Erkün’e konuşan Türk Metal Sendikası üyesi Uğur Soğutma işçileri, mitinge gitmeleri için amirleri tarafından baskıya maruz kaldıklarını iddia etti. Bazı işçilerin ise mitinge kendi isteğiyle katıldığı öğrenildi.

FABRİKA ‘REKLAM’ İÇİN BERE DAĞITTI

Mitinge saatler öncesinde götürülen işçiler, üzerinde şirket logosunun yer aldığı mavi berelerle alanda Erdoğan’ı bekledi. İşçiler, berelerin miting için fabrikada dağıtıldığını ve kendilerine, “Mitingde takın reklamımız olur” denildiğini öne sürdü. Öte yandan işçiler; Uğur Soğutma’nın, bereleri FETÖ soruşturmasının ardından iktidara ‘şirin’ gözükmek için dağıttığını ifade etti.

FETÖ'DEN SABIKALIYMIŞ

Uğur Şirketler Grubu’na, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında 2017 yılında kayyum atanmıştı. İlçede 60 yıldır faaliyet gösteren fabrikada 2 binin üzerinde işçi çalışırken, kayyum kararı 2019 yılında kaldırıldı.