Mavi bereden 'FETÖ' sabıkalı şirket çıktı: İşçileri baskıyla mitinge göndermişler
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nazilli’de gerçekleştirdiği mitinge ‘mavi bereli işçiler’ damgasını vurdu. İşçilerin, daha önce FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atanan Uğur Şirketler Grubu’na ait fabrikada çalıştığı, bereleri ise şirketin ‘reklamımız olsun’ diyerek dağıttığı ortaya çıktı. Öte yandan Türk Metal Sendikası üyesi işçiler, mitinge gitmeleri için amirlerinden baskı gördüklerini iddia etti.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’den istifa edip AKP’ye katılan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın daveti üzerine bugün ilçede miting gerçekleştirdi.
MİTİNGE MAVİ BERELİ KALABALIK DAMGA VURDU
Miting alanının büyük bir kısmında Uğur Derin Dondurucu fabrikasında çalışan mavi bereli işçilerinin yer alması dikkat çekti. Tele1'den Egehan Erkün’e konuşan Türk Metal Sendikası üyesi Uğur Soğutma işçileri, mitinge gitmeleri için amirleri tarafından baskıya maruz kaldıklarını iddia etti. Bazı işçilerin ise mitinge kendi isteğiyle katıldığı öğrenildi.
FABRİKA ‘REKLAM’ İÇİN BERE DAĞITTI
Mitinge saatler öncesinde götürülen işçiler, üzerinde şirket logosunun yer aldığı mavi berelerle alanda Erdoğan’ı bekledi. İşçiler, berelerin miting için fabrikada dağıtıldığını ve kendilerine, “Mitingde takın reklamımız olur” denildiğini öne sürdü. Öte yandan işçiler; Uğur Soğutma’nın, bereleri FETÖ soruşturmasının ardından iktidara ‘şirin’ gözükmek için dağıttığını ifade etti.
FETÖ'DEN SABIKALIYMIŞ
Uğur Şirketler Grubu’na, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında 2017 yılında kayyum atanmıştı. İlçede 60 yıldır faaliyet gösteren fabrikada 2 binin üzerinde işçi çalışırken, kayyum kararı 2019 yılında kaldırıldı.
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