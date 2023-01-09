Sarıkamış'ta çöken otelin sahibi 'sabıkalı' çıktı
Kars’ta düzenlenen Sarıkamış Harekâtı’nın 108. yıldönümü anma töreni sırasında asma katı çöken otelin sahibi olan iş insanı Yusuf Korkmaz’ın, müteahhitliği yaptığı bir apartmanın 2003’te depremde yıkılmasının ardından 37 kişinin ölümü nedeniyle yargılandığı, 2.5 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı.
Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki Kayı Resort Otel’de Sarıkamış Harekatı’nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen anma sırasında salonun tavanı çöktü ve 32 kişi yaralandı.
Otel sahibi, Bingöllü iş insanı Korkmaz’ın ise “sicili kabarık” çıktı. Yol ve altyapı projeleri, havaalanı projeleri, kentsel dönüşüm projeleri, hastane ve toplu konut projelerinin yanı sıra müteahhitlik de yapan Korkmaz’ın, müteahhidi olduğu binanın depremde yıkılmasının ardından 2.5 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı.
Korkmaz, 1 Mayıs 2003’te Bingöl’de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 37 kişiye mezar olan Korkmaz Apartmanı’nın müteahhidi olarak yargılanmıştı.
DİZİDE KONUK OYUNCU!
Şaibeli şekilde yenilenen İBB seçimleri sırasında da AKP’li Yıldırım’ı destekleyen Korkmaz, AKP Bingöl il teşkialtı yöneticiliyle birlikte Yıldırım’a destek amacıyla İstanbul’da yaşayan Bingöllülerle bir araya geldi.
Korkmaz, son olarak da ATV’de yayımlanan “Kuruluş Osman” dizisinde konuk oyuncu oldu ve Kayı beyini canlandırdı.
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