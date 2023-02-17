Deprem bölgelerindeki asbest tehlikesine karşı maske uyarısı

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 12:26

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 12:26

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından 11 ilde büyük bir yıkım meydana gelirken uzmanlar doğaya karışan asbest ve diğer kimyasallar konusunda uyarılarda bulundu.

TMMOB Kimya Mühendisleri odası Ege Bölge Şubesi Başkanı F. Mehlika Koç, binalarda asbestli ve tehlikeli kimyasallar içeren malzemeler bulunduğuna dikkat çekerek, “Asbest maddesi kanserojen özelliğe sahip lifli bir mineraldir. Asbest lifleri kolayca ufalanıp, toz haline gelebilir ve lifler çoğunlukla gözle görülmezler. Asbest, 2010 yılına kadar binalarda kullanılan çimentolardan, çatı yalıtım malzemelerine, yer döşemelerinden cephe giydirmelerine kadar birçok yerde kullanılmaktaydı. Asbestin neden olduğu hastalıkların ortaya çıkması için 20–40 yıl arası bir süre geçmesi gerekir” diye konuştu.

“MASKE VE GÖZLÜK KULLANIN”

Maske kullanımının altını çizen Koç, “Bu nedenle gerek arama-kurtarma çalışmalarında gerekse ağır hasarlı binaların yıkılması süreçlerinde, şehir şebeke su hatlarında kesintiler olması nedeniyle, enkaz yığınlarının üzerlerine sulama yapılamayacağından toplum sağlığı dikkate alınmalı ve bu tür işlerde çalışanlara, mutlaka FFP3 tipi bulunamazsa FFP2 tipi koruyucu maske ve koruyucu gözlük sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.