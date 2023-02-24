Deprem bölgesi için OHAL kararnamesi: Akıllarına yine 'ağaç' ve 'talan' geldi!

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 13:40

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 13:44

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremler sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 yıl içerisinde konutların tamamlanacağı sözünü vermişti.

OHAL kapsamında Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkileri artırılırken uzmanlar karara tepki gösterdi.

"İNANILMAZ YETKİLER VERİLİYOR!"

Sosyal medyada kararı eleştiren Enerji ve İklim Uzmanı Önder Algedik, bu karar ile ormana ve meraya inşaat yapılabileceğini belirtti.

Algedik ayrıca şunları söyledi:

"Bu kadar yıkımın ve can kaybının bir sorumlusu Şehircilik Bakanlığı'na gece yarısı kararname ile inanılmaz yetkiler verildi. Öyle ki; ormana ve meraya inşaat yapılabilecek, planlar askıya çıkartılmayarak halktan saklanacak, itiraz edilemeyecek! Taşınmaz mülkiyeti veya imar hakları kısmen veya tamamen başka bir alana aktarılabilecek. Vasıf değişikliği yapılabilecek. Hazine adına tescili de yapılacak. Yani 2. maddede inanılmaz yetkiler veriliyor. Böylece Asfalt Beton Belediyeciliği 2.0 bitiyor. 3.0 başlıyor!"

Bu kadar yıkımın ve can kaybının #1 sorumlusu şehircilik bakanlığına geceyarısı kararname ile inanılmaz yetkiler verildi.



Öyle ki

-ormana ve meraya inşaat yapılabilecek,

-Planlar askıya çıkartılmayarak halktan saklanacak,

-itiraz edilemeyecek!!!

+#AsfaltBetonBelediyeciliği pic.twitter.com/Dk0CbRsgrW — Önder Algedik (@OnderAlgedik) February 24, 2023

"YANLIŞ SONUÇLAR DOĞURACAK"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ünal Akkemik ise karara ilişkin Twitter hesabı üzerinden şu değerlendirmelerde bulundu:

"Deprem bölgesindeki yapılaşma sürecinde yine ilk akla orman alanların orman dışına çıkarılması geldi. Üstelik bu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkili olacak. Bilimsel alt yapısı oluşturulmadan alınan bu kararlar yine yanlış sonuçlar doğuracak."

Deprem bölgesindeki yapılaşma sürecinde yine ilk akla orman alanların orman dışına çıkarılması geldi.



Üstelik bu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkili olacak.



Bilimsel alt yapısı oluşturulmadan alınan bu kararlar yine yanlış sonuçlar doğuracak. pic.twitter.com/HcdBIHqQuU — Ünal Akkemik (@UnalAkkemik) February 24, 2023

"DAHA NELER GÖRECEĞİZ!"

Daha önce konuya ilişkin uyarılarda bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Ormancılık Politikası ve Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Cihan Erdönmez de karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Erdönmez şunları söyledi:

"Yanılmayı ne çok isterdim. Dünkü @medyascope yayınında da bu kaygımı dile getirmiştim. Yanıltmıyorlar. Bugün yayımlanan kararname ile ÇŞİD Bakanlığı orman alanlarını inşaata açabilecek. Yazıklar olsun! Sadece orman alanları değil mera alanları da inşaata açılabilecek. Bu tür alanların inşaata açılma yetkisi ÇŞİD Bakanlığında. Tarım ve Orman Bakanlığına sormasına bile gerek yok. Buraları orman ve mera alanından çıkardım diyecek, olacak bitecek. Daha neler göreceğiz!"

Yanılmayı ne çok isterdim. Dünkü @medyascope yayınında da bu kaygımı dile getirmiştim. Yanıltmıyorlar. Bugün yayımlanan kararname ile ÇŞİD Bakanlığı orman alanlarını inşaata açabilecek. Yazıklar olsun! https://t.co/iPODpsyBhK pic.twitter.com/HBeTvM0JcT — Cihan Erdönmez???????? (@forestercihan) February 24, 2023

TOKİ DE İHALE DÜĞMESİNE BASTI

Bugün ayrıca, deprem bölgesinde TOKİ tarafından 2 günde 8 ihale gerçekleştirildiği ve bu ihalelerin 6 milyar lirayı bulduğu ortaya çıkmıştı. Öte yandan 3770 konutu içeren ihalelerde bir konutun yaklaşık maliyetinin ise 1.5 milyon lira olduğu görüldü.

OHAL kapsamında Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi şu şekilde: