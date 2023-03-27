Deprem bölgesinde 400 bin TL’lik hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 14:08

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 14:47

Deprem bölgesi Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, depremzedelere ait çok sayıda işyeri ile ikamette hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılara ait biri kırsal bölgede olmak üzere üç ayrı adreste yapılan aramalarda, toplam değerinin yaklaşık 400 bin TL olduğu değerlendirilen 8 ev tipi kombi, 1 sanayi tipi kombi, 2 çamaşır makinesi, 1 bulaşık makinesi, 1 otomatik av tüfeği, 1 jeneratör, 3 PC kasası, 1 kamera, 1 TV, 4 elektrikli şofben, 2 cep telefonu, 1 çelik kasa, 1 fırın, 2 monitör ve 2 yazıcı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.