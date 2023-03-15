Son Dakika: Deprem bölgesinde bir felaket daha! AFAD ve Meteoroloji Uzmanı Şen'den uyarı: O bölge de risk altında
Son dakika haberi... Deprem bölgesinde dünden itibaren etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı kentlerde sel meydana geldi. Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi kayboldu. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise kentteki sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. AFAD ve Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den bölge için uyarı geldi.
Şanlıurfa'da dün akşamdan beri etkili olan sağanak sonucu bazı dereler taştı, araçlar suyun içinde kaldı, çok sayıda kişi sel sularına kapıldı, 5 kişi yaşamını yitirdi.
AFAD, bölge için yeni bir uyarı yaptı. AFAD'dan gelen son açıklamada şöyle denildi:
"Dün ve bugün Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerimizdeki vatandaşlarımıza SMS ve sosyal medya bildirimleri ile ilettiğimiz turuncu yağış uyarısı devam etmektedir.
Yağışların; Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde Perşembe gününe kadar çok kuvvetli yer yer şiddetli olması beklenmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."
"SİVAS'TA TEHLİKE VAR"
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında uyarılarda bulundu. Şen, "Beklenen bir yağıştı. Ama iki-üç gündür biz bu yağışın olacağını ekranlardan da aktarmıştık. Bu bir meteorolojik karakterli doğal afet. Türkiye bu doğal afetleri çok görmeye başladı. Giresun, Kastamonu, Ayancık, Bozkurt buralarda her sene doğal afetler sık sık görülmeye başlandı. Suriye'den bir yağış sistemi geldi buraya. Güneyden geldiği için toz miktarı da var. Yağışı artıcı bir etkisi var. Kahramanmaraş'ın doğusunda, Malatya'nın güneyinde, Adıyaman ve Urfa'da kuvvetli yağış var. Bu yağış akşama kadar devam edecek. Geceye sarkabilir. Yarın şiddetini kaybedecek ama yağış devam edecek. Sivas'ta tehlike var şu anda. Orası da risk altında. Malatya ve Sivas'a kadar olan bölgede bu risk devam ediyor" dedi.
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