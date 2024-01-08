Deprem bölgesinde bir 'yapı' skandalı daha! İlkokul mezunu fırıncı, mimar olarak yazılmış!

Yayınlanma: 08.01.2024 - 17:41

Güncelleme: 08.01.2024 - 17:41

6 Şubat’ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü Elbistan’da 3 bloklu Sağlam Evleri Sitesi yıkıldı. Yunus Emre Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesi üzerindeki sitenin B bloğunda Cemal Koç ve eşi Remziye Koç, C bloğunda da Yakup Küleç ile eşi Nil Küleç hayatını kaybetti.

Yaşanan ölümlerle ilgili Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA

Şüphelilerden fenni mesul olarak gözaltına alınan Mehmet Şahin (53) ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Dosyaya isminin nasıl girdiğine de bir anlam veremediğini belirten Şahin, yurtdışı çıkış yasağı ile serbest kaldığı Elbistan Sulh Ceza Mahkemesi’nde kendisini şöyle savundu:

“Ben fırıncılık işi ile uğraşmaktayım, ilkokul mezunu biriyim. Bana söylemiş olduğunuz Sağlam Evleri’nin fenni mesulü mimar Mehmet Şahin’miş, isim benzerliği sebebiyle buradayım. Dosyada benim TC numaramın ve kimlik bilgilerimin neden bulunduğunu bilmiyorum. Kesinlikle söz konu yıkılan binayla ilgili herhangi bir irtibatım yoktur. Benim fenni mesul olma ihtimalim yoktur çünkü fenni mesul olabilmek için ya inşaat mühendisi ya da mimar olmak gerekmektedir. Bu sebeple benim fenni mesul olabilmem mümkün değildir” dedi.

"BU RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİKTİR"

Depremde babası Cemal ve annesi Remziye Koç'u kaybeden Ömer Koç, depremin üzerinden 11 ay geçmesine karşın soruşturmada hiçbir ilerleme olmadığını belirtti.

İlkokul mezunu birinin Elbistan Belediyesi’nce mimar olarak gösterilmesinin kabul edilemez oldığunu ifade eden Koç, “Ekim ayında soruşturma dosyasını incelediğimde dosyada 5 şüphelinin olduğunu fark ettim ve şüphelilerden birinin ifadesi dikkatimi çekti. Fenni mesul olarak gözaltına alınan Mehmet Şahin, ilkokul mezunu bir fırıncı olduğunu, bu nedenle de fenni mesul olmasının, mimar, mühendis olmasının imkansız olduğunu söylüyor. Bu kişi, Haziran ayında itiraz dilekçesi veriyor, mahkemeye başvuruyor yurtdışı çıkış yasağının kaldırılması için. O talep de reddediliyor ve isim benzerliğinden dolayı mağdur olduğunu söylüyor. Bunu araştırdığımda, depremin enkazından çıkardığım için eşyaların arasında evin yapı kullanım izin belgesini buldum. Yapı kullanım izin belgesindeki Mehmet Şahin’in kimlik ve adres bilgileri ile ifade tutanağındaki kimlik ve adres bilgilerini karşılaştırdığımda birebir aynı olduğunu ancak imzaların farklı olduğunu fark ettim. Belediye bununla da yetinmeyip Mehmet Şahin’e mimarlar odası sicil numarası da vermiş. Bu yapı kullanım izin belgesi Elbistan Belediyesi tarafından düzenlenen ıslak imzalı bir belge. Resmi bir belgede alakasız bir kişinin isim, kimlik, adres bilgileri yer alamaz, yer alıyorsa bu açıkça resmi evrakta sahteciliktir” diye konuştu.

"ÖLÜM OLAN BİNALARIN EVRAKLARI KAYIP"

Söz konusu davanın bilirkişiye dahi gitmediğini ifade eden Ömer Koç, “11 ay geçti depremin üzerinden ancak halen bizim binanın fenni mesulü tespit edilemedi. Sebebine gelince, Elbistan Belediyesi imar dosyasını halen savcılığa göndermedi. En son Cumhuriyet savcısı 27 Ekim’de belediyeye müzekkere yazarak dosyayı istedi ancak bırak dosyayı göndermeyi belediyeden müzekkereye cevap dahi yazılmadı. Belediyeye gittim, Sağlam Evleri Sitesi dosyası belediyede mevcut, dosyaya baktım. İşin garip olan tarafı şu, dosya içerisinde ölümün olmadığı A bloğa ait zemin etüt raporu, proje gibi bütün evraklar mevcutken, ölümlerin yaşandığı B ve C bloğa ait hiçbir evrak yok. Bizim beklentimiz, bu soruşturmanın bir an tamamlanıp sorumlular kimse tespit edilerek yargı önüne çıkarılmasıdır” ifadelerini kullandı.