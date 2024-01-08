‘Deprem bahane rant şahane’ öldürür!

08 Ocak 2024 Pazartesi

Yeni yılla birlikte siyasetin ana gündemi artık yerel seçimler. Özellikle büyükşehirler için adayların açıklanması süreciyle siyasi partiler arasındaki mücadele daha da sertleşecek. İstanbul için isimler netleşiyor. CHP’nin adayı halihazırdaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olurken AKP yarışa Murat Kurum’la çıkma kararı aldı. 31 Mart seçimlerinde gözler özellikle muhalefet cephesinde yeni ittifakların olup olmayacağında. DEM, TKP, TİP’in, İBB için aday gösterip göstermeyeceği henüz belli değil. Bir zamanlar 6’lı masanın ortaklarından İYİ Parti’nin ise İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde de kendi adaylarını çıkarma yönündeki tutumu biliniyor. Demokrat, Saadet ve Gelecek partilerinin İBB için İmamoğlu isminde ittifak yapabilecekleri zaman zaman kulislere yansıyor ancak kimi kendi adaylarını çıkarma kartını da hâlâ masada tutuyor. Cumhur İttifakı’nın ise AKP’nin adayına desteği ortada.

ORTAK TUTUM ŞART

Gündem seçim ancak İstanbul ise geldi gelecek denen büyük, yıkıcı bir deprem tehdidi altında. Bir an önce kamu, özel ayrım olmasızın toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelip, ortak bir tutumla depreme karşı hazırlıkları hızlandırması gerekiyor. Bu noktada akıl ve bilimden yoksun, liyakatsiz, ranta kapı açan tüm kararlara karşı herkesin net çizgiyi çekmesi de şart. Yine imar affı olabileceği iddiaları, iktidara yakın çevrelerden “rezerv alanlar” denilerek dev yapılaşmalara olur verilmesi, yeşil alanların talan edilmesi girişimleri ise dur durak bilmiyor.

Oysa binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi, yurttaşın yeniden dönüşümde açgözlü müteahhitlerin eline bırakılmaması, gerekli finansal desteğe erişimin sağlanması, yerlerinden yurtlarından edilmemesi, adil ve hukuki bir zeminde projelerin yönetilmesi ve elbette yetkililerin hesap verebilir olması hayati önemde. Aynı zamanda bu projeler yapılırken İstanbul gibi tarihi, kadim bir kentin kültürel dokusunun korunması, mimarisinin yatay tutulması, parselle sat anlayışıyla rant odağı haline getirilmemesi de... Aslında hepimizin bildiği, olması gereken şeyler ama ne yazık ki on binlerce canı yitirdiğimiz depremlerden sonra bile hâlâ ders alamadığımız ortada.

Gazetemizde önceki gün yer alan bir haberde, 6 Şubat depremlerinde yıkılan, 97 kişiye mezar olan bir site hakkındaki soruşturmaya ilişkin gelişmeler aktarılıyordu. İddiaya göre, ön bilirkişi raporunda binada kolonların kesildiği aktarıldı. Ancak bunu kanıtlayacak statik projeye ulaşılamadı, üstelik şirketin belgelerinin olduğu bina da yandı... AKP’li olduğu söylenen müteahhit de serbest kalıverdi.

İstanbul için ana gündem başlığı deprem ve alınacak önlemler olunca haliyle AKP iktidarının geçmişte, TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO Genel Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koltuklarında oturan Kurum’u aday göstermesi tartışmaların merkezine oturuverdi. Neden derseniz, Kurum, İstanbul’da kentsel dönüşüm mağdurlarından yeşil alanların yapılaşmaya açılmasına uzanan politikaların arkasında olan, eleştirilerin odağındaki isimlerden.

BAŞARAMAZSINIZ!

Bu arada yargıda yaşanan usulsüzlükler anayasa tartışmaları, ekonomik kriz ve seçim takvimi ile birlikte eşzamanlıymışcasına Cumhuriyetin kurucu temel değerlerini hedef alan gerici kesimlerin seslerinin daha fazla yükselme çabasına giriştiğini de görüyoruz. Son günlerde, kimi çevrelerce Filistinlilere destek eylemlerinin adeta ümmetçi, İslamcı birlik yaklaşımına sığdırılma çabası, kimi gösterilerde hilafet sloganı atılması, Anıtkabir’de bir kendini bilmezin şeriat çağrısıyla provokasyonu gündeme yansıdı.

Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, tarihinde gerici zihniyetlerin karşıdevrim çabaları, yeni duyduğumuz, şaşıracağımız bir durum değil tabii ki. Ama bizim duruşumuz sağlam, tıpkı geçen hafta manşette kullandığımız gibi yanıtımız da net: “Başaramazsınız!”.