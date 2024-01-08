Deprem mi oldu? 8 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Ocak Pazartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 8 Ocak Pazartesi 2024 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Ocak'ta meydana gelen depremler...
8 OCAK SON DEPREMLER
06:39:00 -.- 1.5 -.- COBANBEYI-(AGRI)
06:16:54 -.- 2.7 -.- CUMACAY-(AGRI)
04:39:57 -.- 1.7 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
04:34:54 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:33:09 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:23:14 -.- 2.2 -.- KURTULUS-REYHANLI (HATAY)
03:39:44 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
03:28:21 -.- 1.9 -.- ULUKOY-(MALATYA)
02:53:19 -.- 1.6 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)
02:42:45 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:35:48 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:32:19 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:30:13 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:29:50 -.- 3.2 3.1 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:06:26 -.- 1.9 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
01:34:22 -.- 1.9 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
01:31:19 -.- 2.7 -.- KIBRIS-ISKELE
01:14:04 -.- 2.2 -.- SUBASI-INCESU (KAYSERI)
01:07:58 -.- 1.9 -.- SUBASI-INCESU (KAYSERI)
00:54:22 -.- 1.8 -.- AGILBASI-KULU (KONYA)
00:38:56 -.- 2.0 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY)
00:38:45 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:18:01 -.- 1.2 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
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