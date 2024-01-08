Deprem mi oldu? 8 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Ocak Pazartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 8 Ocak Pazartesi 2024 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 09:31
Deprem mi oldu? 8 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Ocak'ta meydana gelen depremler...

8 OCAK SON DEPREMLER

06:39:00  -.-  1.5  -.-   COBANBEYI-(AGRI)                                  

06:16:54  -.-  2.7  -.-   CUMACAY-(AGRI)                                    

04:39:57  -.-  1.7  -.-   GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         

04:34:54  -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

04:33:09  -.-  2.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

04:23:14  -.-  2.2  -.-   KURTULUS-REYHANLI (HATAY)                         

03:39:44  -.-  1.6  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

03:28:21  -.-  1.9  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  

02:53:19  -.-  1.6  -.-   SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)                          

02:42:45  -.-  1.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

02:35:48  -.-  2.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

02:32:19  -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

02:30:13  -.-  2.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

02:29:50  -.-  3.2  3.1   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

02:06:26   -.-  1.9  -.-   NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    

01:34:22  -.-  1.9  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           

01:31:19  -.-  2.7  -.-   KIBRIS-ISKELE                                     

01:14:04  -.-  2.2  -.-   SUBASI-INCESU (KAYSERI)                           

01:07:58  -.-  1.9  -.-   SUBASI-INCESU (KAYSERI)                           

00:54:22  -.-  1.8  -.-   AGILBASI-KULU (KONYA)                             

00:38:56  -.-  2.0  -.-   SINCAN-DORTYOL (HATAY)                            

00:38:45  -.-  1.5  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

00:18:01   -.-  1.2  -.-   SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                


Son depremler deprem mi oldu depremler deprem son deprem

En Çok Okunan Haberler