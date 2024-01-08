Deprem mi oldu? 8 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 08.01.2024 - 09:31

Güncelleme: 08.01.2024 - 09:31

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Ocak'ta meydana gelen depremler...

8 OCAK SON DEPREMLER

06:39:00 -.- 1.5 -.- COBANBEYI-(AGRI)

06:16:54 -.- 2.7 -.- CUMACAY-(AGRI)

04:39:57 -.- 1.7 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)

04:34:54 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

04:33:09 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

04:23:14 -.- 2.2 -.- KURTULUS-REYHANLI (HATAY)

03:39:44 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

03:28:21 -.- 1.9 -.- ULUKOY-(MALATYA)

02:53:19 -.- 1.6 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)

02:42:45 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

02:35:48 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

02:32:19 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

02:30:13 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

02:29:50 -.- 3.2 3.1 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

02:06:26 -.- 1.9 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

01:34:22 -.- 1.9 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

01:31:19 -.- 2.7 -.- KIBRIS-ISKELE

01:14:04 -.- 2.2 -.- SUBASI-INCESU (KAYSERI)

01:07:58 -.- 1.9 -.- SUBASI-INCESU (KAYSERI)

00:54:22 -.- 1.8 -.- AGILBASI-KULU (KONYA)

00:38:56 -.- 2.0 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY)

00:38:45 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:18:01 -.- 1.2 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)