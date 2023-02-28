Deprem bölgesinde din sömürüsü

Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 28 Şubat 2023 - 04:00

Merkezi Kahramanmaraş olan depremler sonrası depremzedelerin temel ihtiyaçları karşılanabilmiş değil. Gönüllüler yurttaşlara yardım etmeye çalışırken bazı kuruluşlar ise bu durumu din sömürüsü için kullanıyor. Kırıkhan, Samandağ ve Defne bölgesinde depremzedelere yardım eden Asrın İşadamları Derneği'nin iç çamaşır ve hijyen paketlerinden, Mustafa el Adevi tarafından kaleme alınan Sahih Dua ve Zikirler kitabı çıktı. Soner Bilgili tarafından çevrilen ve 2015'te Mercan Yayınları tarafından basılıp Ey İnsanlar Yayınları tarafından dağıtılan kitapçıkta "Cinsel ilişki anında ne söylenir", "Yeni bir elbise edinen kimse ne söyler", "Rüzgar şiddetli estiği zaman ne söylenir" gibi bölümler bulunuyor.

"DAR KISMA MECBUR EDİN"

Paketlere iliştirilmiş kitapçıkta dikkat çeken bölümlerden birisi ise "Yahudi ve Hristiyanlarla karşılaşınca selama önce başlanmayacağı" iddiasıyla ilgili. Birçok farklı dil, din, mezhep ve etnisiteden insanın bir arada yaşadığı Hatay'da dağıtılan kitapçığın ilgili bölümünde "Yahudi ve Hristiyanlara önce siz selam vermeyin. Onu yolun dar kısmına mecbur edin" önermesi bulunuyor. Paketlerinden istemedikleri halde bu kitapçık çıkan depremzedeler ise ayrıştırıcı tutuma tepki gösterdi. İsmini vermek istemeyen bir yurttaş ise "Depremzedeyiz ve düşkünlüğümüzü fırsat bilip ayrımcı bir yol izliyorlar. Bu yaklaşımı kabul etmiyoruz" dedi.